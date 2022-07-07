قصة أقرب للخيال الخيال .. تغريدة عمرها 9 سنوات (تطيح) بحارس سرقسطة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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كشف الحساب الرسمي لنادي ريال سرقسطة الاسباني على تويتر عن واقعة أقرب للخيال، عندما اعلن عن التراجع عن التعاقد مع الحارس الموهوب جايزكا كامبوس بسبب منشورات قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف طبي

وكان الحارس كامبوس خضع للكشف الطبي في منشأت سرقسطة واجتازه بنجاح، ووقّع على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين، لكنه تراجع فورا عن العقد بعد ظهور المنشورات القديمة للحارس.

بيان رسمي

وقال النادي في بيان رسمي على حسابه وفي سلسلة تغريدات يعتذر فيها لجماهير النادي عن التراجع عن التعاقد مع الحارس جايزكا كامبوس ، رغم حاجة الفريق لمجهوداته في لموسم المقبل بوصفه موهبة مشهود لها في الدوري الاسباني .

شفافية كاملة

وكشف النادي وبشفافية كاملة للجمهور عن السبب الحقيقي للتراجع عن الصفقة الكبيرة، بانه تغريدة مثيرة للجدل وغير مقبولة من الحارس بتاريخ 19 مايو 2013 عبر تويتر أثناء مباراة بين أتليتك بلباو وسرقسطة.

تغريدة مؤلمة

حيث غرد الحارس وهو سعيد بفوز فريقه المفضل آنذاك أتليتك بلباو قائلًا: "أشعر بالقرف من سرقسطة"، وهو ما اعتبره مجلس إدارة نادي ريال سرقسطة جريمة لا تغتفر في حق النادي ولا يحق له ان يمثل الفريق طالما يشعر منه بالقرف .

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