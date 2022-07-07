كريم بنزيما يستمتع بإجازته في دبي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتواجد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني في دبي خلال الفترة الحالية، من أجل الاستمتاع بإجازته الصيفية بعد موسم كروي طويل قدم فيه الميرنغي أداءً استثنائياً على المستوى المحلي والقاري، إذ تعد دبي الوجهة المفضلة لبنزيما حيث تعوّد على زيارتها باستمرار.

ونشر كريم بنزيما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً له أثناء تواجده في دبي رفقة عائلته، وحرص النجم الفرنسي على زيارة بعض الأماكن المميزة في «دانة الدنيا» منها متحف المستقبل.

وكان بنزيما قاد ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، للتتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بيلباو، وكذلك لقب «الليغا»، وأخيراً لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن هناك نجوم آخرين بصفوف ريال مدريد، اختاروا الاستجمام في دبي خلال عطلتهم الصيفية أيضاً، منهم الإسباني لوكاس فاسكيز، ومواطنه خوسيه إغناسيو "ناتشو"، والبرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب الهدف الذي قاد الملكي للتتويج بلقب دوري الأبطال.

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