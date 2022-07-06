لابورتا: ديمبيليه يريد "مواصلة المفاوضات" مع برشلونة

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا الأربعاء أن الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه المنتهي عقده نهاية الشهر الماضي "يريد مواصلة الحديث" مع النادي الكاتالوني.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحافي لتقديم لاعب الوسط الجديد الدولي الإيفواري فرانك كيسييه المنضم الى صفوف النادي في صفقة انتقال حر من ميلان الإيطالي "عثمان لم يعد لاعب كرة قدم في برشلونة، لكننا قدمنا له عرضًا. لم يقبله بعد، لكنه يريد مواصلة الحديث. نحن، سنواصل الحديث، على الأقل في الوقت الحالي".

وأضاف رئيس برشلونة الذي أكد أنه ليس في عجلة من أمره: "ليس لدينا موعد محدد. نحن في حالة من عدم اليقين"، موضحا "في الوقت الحالي لا يمكننا إبرام صفقات. نحن نتحدث مع لاعبين مهتمون بالتعاقد معهم من أجل انتظارنا".

كما أكد لابورتا أن لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ الذي تطمح العديد من الأندية الإنكليزية الى التعاقد معه بينها مانشستر يونايتد، ليس للبيع.

وقال "إنه لاعب في برشلونة، ولا نريد بيعه، ما لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة. نعلم أنه تلقى عروضًا. إذا كانت تلك العروض تهمنا، فسننظر إليها، لكن في الوقت الحالي، لن نبيعه".

واعترف رئيس البلاوغرانا أيضًا بتناول الغداء مع البرتغالي جورج منديش، وكيل أعمال مواطنه النجم كريستيانو

رونالدو الذي يريد مغادرة فريقه مانشستر يونايتد وفقًا للصحافة الإنجليزية.

وقال "ناقشنا سوق (الانتقالات) بشكل عام، لكنني لن أحدد ما إذا تحدث معي عن لاعب أو آخر على وجه الخصوص".



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