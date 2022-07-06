بينها السعودية والجزائر.. تحذير دولي للاعبين من 7 دول بسبب الانتهاكات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان والسعودية والجزائر وعدة دول أخرى، بسبب ما وصفه بخروق تعاقدية منهجية وواسعة النطاق.

وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين في بيان رسمي، إنه يتعين استشارة الاتحاد بشأن الانتقالات المحتملة، وصفقات الانتقال الحر للاعبين.

وأكد الاتحاد أنه الأسبوع الأول من فترة الانتقالات الصيفية في معظم أوروبا، تم رصد مشاكل طويلة الأمد في أندية متعددة بتركيا ورومانيا، بما فيها التخلف عن سداد رواتب اللاعبين.

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن اللاعبين لديهم فرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على أموالهم المتعاقد عليها في ظل تعرض الأندية الرومانية للإفلاس، موضحاً أن كثيراً من أندية الدرجة الثانية اليونانية تغلق دون الوفاء بديونها.

وأضاف البيان أن عدم سداد الرواتب يمثل أيضاً مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والسعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاون مع نظيره الدولي لرابطة المحترفين، لتوفير المساعدات للاعبين، من خلال تخصيص 4 ملايين دولار هذا العام لمساعدة من لم يتقاضوا رواتبهم.

ويحاول الاتحاد الدولي أيضاً تعجيل وتيرة الإجراءات للاعبين الذين تقدموا بشكاوى في زيوريخ ضد أنديتهم السابقة، خاصة أن تسويتها تستغرق أشهراً عدة أو سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز