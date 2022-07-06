الميركاتو الإسباني يترقب الانطلاقة بصفقات ليفاندوفسكي ودي يونج

المصدر: وام

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على عكس النشاط الواضح من أندية إنجلترا في سوق الانتقالات الحالية، لا يزال الوضع هادئا بشكل كبير في نظيره بدول أوروبية أخرى وخاصة في إسبانيا رغم حاجة معظم الفرق لتدعيم صفوفها استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ سوق انتقالات اللاعبين بإسبانيا رسميا مع بداية يوليو الحالي، وبعد عدة أسابيع من انطلاقه في إنجلترا، وشهدت الأيام القليلة الماضية إبرام عدد محدود من الصفقات في مقدمتها تعاقد برشلونة مع اللاعبين الدنماركي أندرياس كريستيانسن والإيفواري فرانك كيسي في صفقتي انتقال حر.

وكان ريال مدريد تعاقد قبل أسابيع مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط موناكو وذلك قبل فتح بابي الانتقالات رسميا.

والآن، تترقب الأندية الإسبانية انطلاقة قوية حقيقية لسوق الانتقالات في الأيام المقبلة.

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرز الصفقات التي قد تشهدها الأندية الإسبانية خلال الأيام المقبلة سواء بالانتقال من وإلى الأندية الإسبانية أو التمديد معها.

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي : لا يزال برشلونة جادا في محاولاته لاستقدام المهاجم البولندي من بايرن ميونخ الألماني فيما يصر الأخير على عدم التفريط في اللاعب إلا بالحصول على 60 مليون يورو، وهو ما يراه برشلونة مبلغا، ضخما نظرا لأن عقد اللاعب مع بايرن ينتهي في الموسم المقبل.

- الهولندي فرنكي دي يونج: تدور المفاوضات حاليا بين برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن صفقة اللاعب حيث يشترط برشلونة الحصول على 85 مليون يورو /من بينها نسبة تتعلق بالمشاركات وما يقدمه اللاعب/ للموافقة على انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

وكان دي يونج انتقل إلى برشلونة في 2019 قادما من أياكس بعقد يمتد لـ5 أعوام ولكنه لم يقدم مع برشلونة نفس المستوى الذي قدمه مع أياكس في الماضي.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة قد ينهي الصفقة مع مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة للاستفادة من المقابل المالي الكبير في محاولاته لإتمام الصفقة الرئيسية التي يرغب فيها هذا الصيف وهي التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

- الفرنسي جوليس كوندي : أشارت الكثير من التقارير إلى أن أشبيلية لا يمانع في بيع مدافعه المتألق كوندي، والذي يرتبط مع الفريق بعقد حتى 2024 ، بشرط الحصول على 65 مليون يورو.

كما أوضحت التقارير أن أبرز الراغبين في ضم اللاعب هو برشلونة الإسباني أيضا فيما يفاضل تشيلسي الإنجليزي بين كوندي والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي.

- الهولندي ممفيس ديباي: ينتظر أن يحسم برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة موقفه النهائي من المهاجم الهولندي بالتجديد للاعب أو بيعه هذا الصيف لاسيما وأن عقده يمتد إلى نهاية الموسم المقبل فقط ما يعني أن الانتظار قد يكلف برشلونة رحيل اللاعب لأي ناد آخر في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم المقبل دون أي استفادة مالية لبرشلونة.

- داني سيبايوس: برغم تألق اللاعب الإسباني بشكل واضح مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، قد يشق اللاعب طريقه إلى خارج النادي الملكي خلال الفترة المقبلة في ظل تعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط أوريلين تشواميني ما تجعل مشاركة سيبايوس في المباريات بالموسم المقبل أمرا صعبا.

وام/أحمد زهران/مصطفى بدر الدين

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