"فيفا" يطلق وثائقيين جديدين لمحمد صلاح والحارس على الحبسي

المصدر: وام

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.أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار اللغة العربية كلغة رسمية لمنصة FIFA+ والتي تستهدف أكثر من 300 مليون عاشقٍ لكرة القدم من المتحدثين بالعربية في جميع أنحاء العالم.

وأكد الاتحاد الدولي أن هذا الاختيار تزامن مع إصدار وثائقيين جديدين لأيقونتين عالميتين، أولهما عن المصري محمد صلاح ومدى تأثيره في كرة القدم العالمية، وثانيهما لحارس المرمى العماني علي الحبسي ومسيرته خلف الكواليس من ملاعب عُمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك أصبحت المنصة الأكبر لكرة القدم العالمية متاحة على FIFA+ بعشر لغات، حيث أطلقت بجانب اللغة العربية كلًا من اللغات الايطالية واليابانية والكورية والباهاسا الشهر الماضي بعد أن صدرت أول مرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية.

وجاءت هذه الإضافة للغة العربية وفقا لتوجيهات النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتمادها كلغة رسمية في FIFA بداية من العام الجاري.

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