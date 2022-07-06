إشارة جديدة من رونالدو تقربه من مغادرة مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الغياب عن تدريبات فريقه لليوم الثالث على التوالي.، حسب ما أكدته وسائل الإعلام الإنجليزية.

يأتي تغيب رونالدو ليضفي حالة من الغموض بشأن سفره مع مانشستر يونايتد، في جولة ما قبل الموسم إلى آسيا وأستراليا، في إطار برنامج استعداد الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن ينتظم رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد أول أمس الإثنين، لكنه أشار إلى أسباب عائلية أدت إلى غيابه.

وأبلغ رونالدو مسؤولي مانشستر يونايتد السبت الماضي برغبته في الرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

ويستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاج للسفر إلى تايلاند الجمعة المقبل، لبدء الفترة الأولى من تحضيراته الخارجية استعدادا للموسم الجديد.

وتهتم أندية تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي بالحصول توقيع كريستيانو رونالدو هذا الصيف، حيث التقى المالك الجديد لتشيلسي تود بويلي مؤخراً بخورخي مينديز وكيل أعمال صاروخ ماديرا، لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب إلى قلعة ستامفورد بريدج، ولكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

تأتي رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب مخاوفه من عدم قدرة الشياطين الحمر المنافسة على الألقاب، فضلاً عن طموحه في اللعب لإحدى الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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