0/95 و1/91.. سيراليون تحقق في نتائج أغرب مباراتين في تاريخ كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم تحقيقاً، في نتيجة مباراتين بدوري الدرجة الثانية انتهت نتيجتهما 0/95 و1/91، بعدما وصفهما بالغير منطقيتين.

وقال اتحاد الكرة السيراليوني في بيان رسمي، إنه يحقق مع اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين ومسؤولي الأربعة فرق المشاركة، بعدما خسر لومينو يونايتد أمام كاهولا رينجرز بنتيجة 0/95، وفاز فريق جلف أف سي على كوكيما بنتيجة 1/91.

وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة بغرب قارة إفريقيا، إنه لن يتسامح مطلقاً في أي تلاعب بالمباريات، أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف: "تم التأكيد لعامة الناس أن الأمر المذكور سيخضع لتحقيق شامل، وأن أي شخص يثبت عليه الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة».

يذكر أنه في حال الاعتراف بالنتيجتين، سيكونا بين أكبر وأغرب النتائج المسجلة في تاريخ كرة القدم.

ويعتقد أن أكبر فوز تحقق كان في مدغشقر عام 2002 عندما تغلب فريق أديما على لوميرين بنتيجة 0/149، وسجل لاعبو الفريق الخاسر عن قصد هدف تلو الآخر في مرماهم احتجاجا على قرارات التحكيم.

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