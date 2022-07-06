ضربة قوية لمنتخب سيدات إسبانيا قبل انطلاق أمم أوروبا 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرضت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة نادي برشلونة، وأفضل لاعبة في العالم لكرة القدم (سيدات)، لإصابة قوية عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وذلك قبل خوض إسبانيا منافسات يورو 2022 (سيدات) التي تنطلق اليوم الأربعاء.

وتأكد غياب أليكسيا الحاصلة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، عن منافسات البطولة، حسبما أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أن بوتياس تعرضت لالتواء في ركبتها اليسرى أثناء خوض التدريبات مع منتخب بلادها.

وأضاف البيان أن الفحوصات أثبتت إصابة قائدة منتخب إسبانيا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وتأكد غيابها عن البطولة، وكذلك غيابها عن برشلونة لعدة أشهر لحين التعافي من الإصابة التي لحقت بها قبل 3 أيام من بداية مشوار منتخب الماتادور في بطولة اليورو.

يذكر أن بطولة أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) ستنطلق، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وتقع إسبانيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك وفنلندا وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة الجمعة المقبل بمواجهة فنلندا.

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