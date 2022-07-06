ريال مدريد يدفع تعويضاً لأحد لاعبيه من أجل الرحيل مجاناً!

المصدر: البيان

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وافق ريال مدريد على رحيل مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش مجانًا لصفوف فيورنتينا.

وكان من المفترض أن ينضم يوفيتش، على سبيل الإعارة لصالح الفيولا، قبل أن يتمكن النادي الإيطالي من الحصول على موافقة ريال مدريد على ضمه بشكل نهائي.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن ريال مدريد وافق على رحيل يوفيتش إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر، على أن يصل إلى فلورنسا هذا الأسبوع.

وأضاف التقرير، أن يوفيتش سيتواجد في فلورنسا يوم السبت المقبل، وسيوقع عقدًا لمدة عامين.

وسيحصل يوفيتش على تعويضات من ريال مدريد، بينما يتقاضى راتبًا قيمته 2.5 مليون يورو لكل موسم في فلورنسا حتى العام 2024.

ويملك فيورنتينا خيارًا لتمديد عقد المهاجم الصربي لمدة عامين آخرين، مقابل 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيملك 50% من أي صفقة بيع مستقبلية ليوفيتش خلال أول موسمين.

وانضم يوفيتش إلى ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 65 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه، حيث سجل 3 أهداف فقط في 47 مباراة.

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