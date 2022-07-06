جولة داخل طائرة كريستيانو رونالدو المعروضة للبيع (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، العديد من التساؤلات خلال الساعات الماضية، حول سبب عرض طائرته للبيع، بحسب ما أكدته وسائل الإعلام العالمية.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو قرر بيع طائرته، لشراء أخرى أكثر اتساعاً، ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته، التي زاد عدد أفرادها مؤخراً.

وتتكون عائلة كريستيانو رونالدو من 6 أفراد هم، شريكته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، وكريستيانو جونيور الابن الأكبر من أم مجهولة الهوية، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا من شريكته جورجينا.

واقتنى كريستيانو الطائرة المعروضة للبيع ماركة (G200 Gulf stream) في عام 2015، لكنه يريد التخلص منها الآن لشراء أخرى أكبر حجماً.

ودفع كريستيانو رونالدو 20 مليون جنيه أسترليني قبل عدة سنوات لشراء الطائرة، في ظل احتوائها على كافة وسائل الراحة، كما يمكنها حمل عشرة ركاب.

وتحتوي الطائرة على عدة مقاعد وأرائك باللون الرملي الفاتح، بالإضافة إلى طاولات خشبية، ومقاعد مائلة، فضلاً عن مطبخ، وتستطيع الطائرة قطع مسافة 900 كيلومتر في الساعة الواحدة، وتم إنتاج 250 قطعة منها فقط.

ويقوم رونالدو بحسب ما أشارت تقارير إسبانية، بتأجير هذه الطائرة للاعبين حاليين أو رجال أعمال في الأوقات التي لا يستخدمها، مقابل 6 آلاف إلى 10 آلاف يورو في الساعة الواحدة.

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