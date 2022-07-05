القبض على نجم بالدوري الإنجليزي في واقعة اغتصاب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ألقي القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز للاشتباه في قضية اغتصاب، وأشارت صحيفة «ذا صن»، إلى أن اللاعب في أواخر العشرينات من عمره، وكان نائماً عندما وصلت 6 سيارات شرطة إلى قصره للقبض عليه.

وأوضحت الصحيفة أن امرأة في العشرينيات من عمرها أيضًا، أبلغت الشرطة عن تعرضها للهجوم من قبل اللاعب، وعرضت على الشرطة صور كدمات تعرضت لها أثناء الحادثة، والتي وقعت خلال عطلة قضاها اللاعب في البحر المتوسط.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب المقبوض عليه، نجم دولي، وأحد أفضل لاعبي فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن اللاعب أمضى 15 ساعة على الأقل في استجوابه من قبل المحققين.

ونوهت إلى أن اللاعب لا يزال قيد الاحتجاز منذ الليلة الماضية، فيما بدأ فريقه بالفعل تدريبه استعداداً للسفر في جولة ما قبل الموسم مع ناديه، ويتوقع أن يغيب عنها اللاعب بسبب تلك القضية.

فيما أوضحت الصحيفة أن من المقرر أن يظهر اللاعب في مونديال قطر في وقت لاحق من هذا العام، وأكدت على أن هناك حالة من الذهول بين نجوم الكرة الإنجليزية بعدما علموا بنبأ اعتقال هذا اللاعب الدولي، وكذلك مسؤولي ناديه.

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