جالتيه يحسم مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم كريستوف جالتيه المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع النادي الفرنسي.

وقال جالتيه في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مدرباً لباريس سان جيرمان: "نريد بناء فريق كبير وقوي، أريد الفوز بالألقاب وجلب المزيد من اللاعبين، ليس هناك فريق أفضل من باريس سان جيرمان لتولي مهام تدريبه، بامتلاكه لإدارة مُحترفة ولاعبين على أعلى مستوى".

وأردف: "أشكر رئيس النادي وكذلك لويس كامبوس والنادي بأكمله على الثقة، وأعرف المسؤوليات التي ستقع على عاتقي مع هذا الفريق الاستثنائي، أتطلع لتحسين الفريق بشكل يناسب طموحات الجماهير والإدارة"

عن نيمار قال جالتيه في مؤتمر تقديمه: "نيمار من أفضل لاعبي العالم، من هو المدرب الذي لا يتمنى لاعباً بإمكانياته؟ لكن لابد من التوازن مهما كان حجم اللاعب، أنتظر الكثير من نيمار، سأقابله وأسمع إليه ولطموحاته وتطلعاته للموسم الجديد"

وواصل جالتيه تصريحاته في هذا الشأن: "أتمنى أن يبقى نيمار معنا، لأنه لاعب من الطراز العالمي".

وأتم: "أتطلع إلى العمل مع كل هؤلاء الموهوبين، أعلم ما يمثله باريس سان جيرمان اليوم في كرة القدم الفرنسية والعالمية، ونستهدف تحسين إمكانيات الفريق".

وكان باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي أعلن تعيين كريستوف جالتييه مديراً فنياً للفريق الأول، اليوم الثلاثاء، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز