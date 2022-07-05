رونالدو في طريقه لخيانة مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن آخر المستجدات الخاصة بتغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد.

وكان الشياطين الحمر عادوا أمس الإثنين لاستئناف تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد، وسط غياب رونالدو.

وفجرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مفاجأة كبيرة حيث أكدت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تجهل موعد عودة رونالدو إلى التدريبات الجماعية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت الصحيفة إن رونالدو مازال في مدينة لشبونة بالبرتغال يقضي إجازته الصيفية، مشيرة إلى أن مانشستر يونايتد لا يعرف موقف اللاعب من التواجد في جولة الفريق بتايلاند وأستراليا الجمعة المقبل، لبدء المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد للموسم الجديد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد، وسط اهتمام متزايد من تشيلسي بضمه، حيث يهتم المالك الجديد للبلوز الأمريكي تود بوهلي شخصياً، بضم النجم البرتغالي إلى صفوف النادي اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إلى أن رونالدو مُصر على الخروج من مانشستر يونايتد، ليس فقط لعدم رضاه عن تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بل لعدم تقبله فكرة الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهداف التاريخي لها بـ 140 هدفاً.

وكانت العديد من التقارير أكدت في صيف 2021 أن رونالدو قريباً من الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن اللاعب اختار في النهاية العودة إلى قلعة أولد ترافورد، مؤكداً أنه لن يلعب في إنجلترا إلا لليونايتد، لكن الأمور تبدلت بعدما فشل الفريق الإنجليزي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبدأ اللاعب في دراسة العروض المقدمة له بجدية لاختيار وجهته الجديدة الموسم المقبل، حتى لو كانت الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية المنافسة لليونايتد.

وتراقب العديد من الأندية الراغبة في الفوز بخدمات رونالدو وضعه مع مانشستر يونايتد، حيث يهتم أكثر من نادي بالتعاقد معه بخلاف تشيلسي مثل بايرن ميونخ ونابولي وروما، وعلى الرغم من ذلك أكدت إدارة الشياطين الحمر أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما ليس معروضاً للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي، رافضة التفريط في خدماته.

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