بإجمالي جوائز 16 مليون يورو.. غدا انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات في إنجلترا

المصدر: وام

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تنطلق غدا "الأربعاء" منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات بمشاركة 16 منتخبا تتنافس على لقب البطولة في 10 ملاعب موزعة على 8 مدن إنجليزية.

وتحظى هذه النسخة من البطولة بأهمية بالغة كونها تأتي قبل عام واحد من نسخة تاريخية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وشهدت كرة القدم النسائية تطورا كبيرا على المستوى الفني و الحماس على مدار السنوات الأخيرة ما جعل بطولات الكرة النسائية تحظى باهتمام بالغ من المشجعين في كل أنحاء العالم.

ويستحوذ المنتخب الألماني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 8 ألقاب من 12 نسخة سابقة، مقابل لقبين للمنتخب النرويجي ولقب واحد لكل من السويد وهولندا.

واحتكر المنتخب الألماني اللقب في 6 نسخ متتالية من 1995 حتى أنهى نظيره الهولندي هذه الهيمنة في النسخة الماضية، التي استضافتها هولندا في 2017، وتوج الفريق صاحب الأرض بلقبها.

ويراود حلم التتويج باللقب أكثر من فريق في النسخة الجديدة، التي تستضيفها إنجلترا حتى 31 يوليو الحالي..ويأتي المنتخب الإنجليزي بين الفرق المرشحة بقوة للفوز باللقب في ظل اعتماد الفريق على العديد من لاعبات فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي اللذين قدما مستويات رائعة في مسابقات الأندية محليا وأوروبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

و تقود الفريق المدربة الهولندية سارينا فيجمان التي قادت منتخب بلادها للقب في النسخة الماضية قبل الانتقال في 2021 لتدريب الفريق الإنجليزي خلفا للمدرب الإنجليزي فيل نيفيل.

و تدخل القوى التقليدية في عالم كرة القدم النسائية مثل منتخبات ألمانيا والسويد والنرويج مع المنتخب الإنجليزي ونظيره الهولندي حامل اللقب في دائرة المرشحين للفوز بكأس هذه النسخة المرتقبة.

و رغم ذلك تظل المفاجآت واردة في ظل التطورات والتغيرات التي شهدتها مستويات اللعبة في عدد من بلدان القارة الأوروبية خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن بروز وجه جديد في هذه النسخة ممثلا في منتخب أيرلندا الشمالية الذي يشارك للمرة الأولى.

ويرفع الستار عن فعاليات البطولة غدا بمواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والنمساوي في إطار المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبي النرويج وأيرلندا الشمالية فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا.

ويستهل المنتخب الهولندي رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة يوم "السبت" المقبل بمواجهة المنتخب السويدي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبي سويسرا والبرتغال علما بأن الأخير شارك في البطولة بديلا للمنتخب الروسي الذي استبعد من هذه النسخة.

وفي المجموعة الرابعة، تتنافس منتخبات فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وآيسلندا.

و قرر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في سبتمبر 2021 مضاعفة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في البطولة لتصبح 16 مليون يورو بداية من هذه النسخة، فيما حصلت الفرق التي شاركت في النسخة الماضية يورو 2017 على 8 ملايين يورو كجائزة مالية.

ويحصل الفائز باللقب على 660 ألف يورو مقابل 420 ألف يورو للفائز بالمركز الثاني.

ويخوض كل منتخب فعاليات البطولة بقائمة تضم 23 لاعبة بإجمالي 368 لاعبة يتنافسن في البطولة.

و تبرز من هؤلاء اللاعبات بعض المواهب الفذة التي ينتظر أن تخطف الأضواء ضمن فعاليات هذه النسخة مثل الإسبانية أليكسيا بوتياس "28 عاما" لاعبة برشلونة، والفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم لعام 2021 والنرويجية آدا هيجربرج و الهولندية فيفيان ميديما والألمانية لينا أوبردورف والفرنسية ويندي رينار.

و ينتظر تألق اللاعبة الإنجليزية الشابة لورين هيمب "21 عاما" لاعبة مانشستر سيتي، والسويدية فريدولينا رولفو، والدنماركية بيرنيل هاردر والنرويجية كارولين هانسن.

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