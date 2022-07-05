أولتراس سلوفينيا يهاجم لاعب ليفربول السابق (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اضطر لاعب ليفربول السابق ألبرت رييرا، لمغادرة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مدرباً لفريق أولمبيا ليوبليانا الذي يلعب بالدوري السلوفيني، بعدما صب الأولتراس جام غضبه عليه.

وشهدت وقائع المؤتمر الصحفي أحداث فوضوية، بعدما واجه أولتراس النادي مدربه الجديد بطريقة غير جيدة، حيث اقتحم المؤتمر الصحفي أكثر من عشرة أشخاص ملثمين، للإعراب عن احتجاجهم جراء تعيين رييرا مدرباً لفريقهم.

ولم يكتف أفراد الأولتراس الغاضب بالهجوم على المدرب بل هاجموا أيضاً رئيس ناديهم آدم ديليوس، الأمر الذي أجبر الجميع على مغادرة قاعة المؤتمر الصحفي.

ووفقًا لموقع "El Partidazo de COPE" الإسباني، فإن غضب الأولتراس يعود إلى عدم رضائهم عن إقالة المدرب السابق روبرت بروزينيكي، الذي تم إعفائه من منصبه الأسبوع الماضي بعد خلاف مع رئيس النادي.

وتعتبر محطة أولمبيا ليوبليانا هي الخطوة التدريبية الأولى في مسيرة رييرا كمدير فني، بعدما كان مساعداً بنادي جالاتا سراي التركي.

ويبدأ رييرا أولى مبارياته الرسمية مع أولمبيا ليوبليانا أمام نادي ديفردانج 03، بعد غداً الخميس 7 يوليو، في ذهاب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي.

ولعب رييرا موسمين في ليفربول بعد انضمامه إلى الريدز من إسبانيول عام 2008، في صفقة تكلفت 8 ملايين جنيه إسترليني وقتها، وسجل مع النادي الإنجليزي 5 أهداف خلال 56 مباراة خاضها قبل أن يغادر قلعة أنفيلد عام 2010.

ولعب رييرا أيضاَ لأندية بوردو، وجالاتا سراي، وواتفورد، وأودينيزي، ومايوركا، وأمضى ستة أشهر على سبيل الإعارة مع مانشستر سيتي موسم 2006/2005، وأنهى مسيرته الكروية عام 2018 بعدما لعب فترة قصيرة مع ناديي زافرك وكوبر السلوفينيين.

في واقعة غريبة..جماهير نادي أولمبيا السلوفيني تقتحم المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الإسباني ألبرت رييرا وتقوم بطرده.#البيان_الرياضي pic.twitter.com/IY36ElirNI — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 5, 2022

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