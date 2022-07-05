لاعب ريال مدريد عن سر نجاح أنشيلوتي: قلبه كبير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، سر نجاح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال مع الميرنغي، وتحقيقه العديد من الألقاب.

وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "نجاح أنشيلوتي، كونه شخصاً جيداً، ولديه قلباً كبيراً جداً، ذلك هو أكبر سر لنجاحه".

وتحدث لوكاس فاسكيز عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، رغم الشكوك التي كانت تحوم حول مستوى الميرنغي وترشيح أكثر من فريق آخر مثل باريس سان جيرمان

وتشيلسي وليفربول لحصد اللقب، حيث قال: "نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كانت مجنونة، السر هو شعورنا بعدم الاستسلام أبداً والإيمان حتى النهاية ومحاربة الجميع في نفس الاتجاه".

وتابع: "يرغب الجميع في الحصول على 14 لقباً من دوري أبطال أوروبا لكي يصبحون مثل ريال مدريد، نجاحات الملكي تجبر الكثير من الأشخاص على التشكيك، ولا يُمكنهم التحدث على مستوى الألقاب".

وأكمل: "على المستوى الشخصي أشعر بتحسن كبير، أستمتع كثيراً في مركز الظهير، الأهم أن تكون لاعباً مهماً ومؤثراً، منذ أن كنت طفلاً كنت دائماً أحب اللعب في الهجوم واللعب كجناح، وعندما وضعوني في البداية كظهير لم أكن سعيداً تماما لم أستمتع، لكنني الآن ألعب في هذا المركز منذ عام ونصف، وفي كل مباراة أشعر براحة كبيرة".

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