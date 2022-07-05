باليرمو.. العضو 11 في مجموعة سيتي

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت مجموعة سيتي، عن انضمام نادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم، إليها، ليكون العضو 11 بالمجموعة، وأكدت المجموعة في مؤتمر صحافي أمس، في باليرمو، هذه الخطوة، في حضور فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي، والمالك السابق للنادي ورئيسه داريو ميري، وأكدت وكالة «بي آيه ميديا» البريطانية، أن مجموعة سيتي أشارت إلى استحواذها على أغلب أسهم النادي ، والذي صعد لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وقال سوريانو : انضم باليرمو إلى عائلتنا، هو نادٍ عظيم وتاريخي، وهدفنا في السنوات القليلة المقبلة، دخول النادي دوري الدرجة الأولى ،وهو هدف طموح، ويحتاج إلى عمل شاق، ونهدف لتعزيزعمل داريو ميري الاستثنائي.

وتضم مجموعة سيتي، أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيو يورك سيتي الأمريكي، وملبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، ومونتفيديو سيتي توركي الأوروغوياني، وجيرونا الإسباني ـوسيشوان جيونيو الصيني، ومومباي سيتي الهندي، ولوميل البلجيكي، وتروا الفرنسي.

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