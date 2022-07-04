موقف لاعبي ليفربول من راتب محمد صلاح الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، موقف لاعبي ليفربول من الراتب الجديد الذي سيتقاضاه الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، بموجب عقده الجديد مع النادي الإنجليزي.

وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن صلاح سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني، بعدما مدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025.

وبحسب الإنجليزي جيمس بيرس الصحفي بجريدة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإنه ليس هناك أي نوع من الغيرة بين لاعبي ليفربول الكبار تجاه محمد صلاح.

وتابع: "لاعبو ليفربول يعلمون جيداً أن صلاح يستحق ما سيتقاضاه نظراً لدوره في الفريق وتأثيره المميز خاصة في الموسم الماضي، الذي شهد تواجده على صدارة قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 23 هدفاً، مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام".

وأشار جيمس بيرس إلى أن ما سيتقاضاه محمد صلاح أسبوعياً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، ويشمل راتبه زيادات مرتبطة بتسجيل وصناعة الأهداف.

وكان صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، المُقدمة من جانب رابطة اللاعبين المحترفين عن الموسم المنقضي.

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