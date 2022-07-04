برشلونة يعلن تعاقده مع مدافع تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وأصدر برشلونة بيانا رسمياً، أعلن خلاله التعاقد مع كريستنسن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد المدافع الدنماركي مع تشيلسي.

ووقع كريستنسن مع برشلونة على عقد لمدة 4 سنوات، ليستمر بموجبه المدافع الدنماركي في قلعة "كامب نو" حتى صيف 2026.

وقال برشلونة في بيانه: "توصل النادي إلى اتفاق مع أندرياس كريستنسن، وسيوقع اللاعب عقداً حتى صيف 2026، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 500 مليون يورو".

وأضاف: "سيقدم برشلونة كريستنسن الخميس المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل عقد المؤتمر الصحفي الخاص به".

يذكر أن برشلونة أعلن، اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، قادماً من ميلان، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.

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