كريستيان اريكسن ينتقل إلى مانشستر يونايتد

المصدر: د ب ا

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أجمعت تقارير إعلامية في انجلترا على انتقال الدنماركي الدولي كريستيان اريكسن إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكتبت صحف من بينها "جارديان" و"تليجراف" أن اريكسن/30 عاما/ وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع الشياطين الحمر.

كان لاعب الوسط تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في 12 يونيو من العام الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.

وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات قلبه لاحقا الأمر الذي جعل نادي انتر ميلان يفسخ عقده معه نظرا لأنه من غير المسموح به في الدوري الإيطالي أن يلعب بجهاز تنظيم ضربات القلب.

وانتقل اريكسن في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا الجمعة في دوري الأمم الأوروبي.

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