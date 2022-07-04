رغم عدم إقالة بوتشيتينو.. باريس يحدد موعد تقديم مدربه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد باريس سان جيرمان، لتقديم مدربه الجديد الجديد كريستوف غالتيير، الذي سيخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويقترب باريس سان جيرمان، من إعلان قراره الرسمي بشأن رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن باريس سان جيرمان حدد ظهر غداً الثلاثاء، موعداً للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تعاقده مع كريستوف غالتيير.

ومن المقرر أن يعقد باريس سان جيرمان المؤتمر الصحفي داخل قاعة المؤتمرات بملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.

وسبق وأكدت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان اتفق كريستوف غالتيير على مدة العقد التي ستكون موسمين.

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو يرتبط مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2023، إلا أن النادي الفرنسي قرر رحيله وعدم استكمال مهمته.

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