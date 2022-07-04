بعد الكشف عن موعد انطلاقه.. تعرف على النظام المتوقع لـ "السوبرليغ" الإفريقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأحد، انطلاق دوري «السوبرليغ» الإفريقي أغسطس 2023، وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي في المغرب على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لـ «الكاف».

وأكد موتسيبي أن بطولة دوري أبطال إفريقيا ستستمر بشكل طبيعي ولن يتم إلغائها، مشيراً إلى أن إقامة «السوبرليغ» الإفريقي لن يؤثر على استمرارها.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صرح قبل ثلاثة أعوام على هامش احتفال نادي مازيمبي الكونغولي بذكرى التأسيس الـ 80: "لابد من اختيار أفضل الأندية في إفريقيا وإشراكهم في دوري السوبرليغ الإفريقي، هذا الدوري سيحقق إيرادات قدرها 200 مليون دولار، مما يجعله بين أفضل 10 بطولات دوري في العالم".

وبحسب مصدر داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، فمن المتوقع أن يشارك 24 فريقاً في دوري السوبرليغ الإفريقي، وفقاً لتصنيف الأندية، وتُقسم هذه الأندية على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم 8 فرق، وفقا للتوزيع الجغرافي لقارة إفريقيا.

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن يخوض كل فريق مُشارك في المسابقة 14 مباراة، ويتأهل أول خمسة فرق من كل مجموعة، فضلاً عن أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات المنافسة من دور الـ 16.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بداية من دور الـ 16 وحتى النهائي، وتكون أطرافها حسب نتائج القرعة.

ويؤدي هذا النظام إلى خوض الفريق المتأهل إلى النهائي 22 مباراة بواقع 14 مباراة في دوري المجموعات، ومباراتين في دور الـ 16، ومباراتين في دور الـ 8، ومباراتين في الدور نصف النهائي، ثم مباراتين في النهائي، الذي قد يُقام بنظام الذهاب والإياب أسوة بما تم الإعلان عنه بالنسبة لنهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، اللذان تغير النظام الخاص بهما إلى الذهاب والإياب بدلاً من المباراة الواحدة.

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