رسمياً.. طرابزون سبور التركي يعلن تعاقده مع تريزيجيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي طرابزون سبور التركي، تعاقده الرسمي مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلنت شركة طرابزون سبور لكرة القدم التعاقد مع تريزيجيه، عن طريق موقع "KAP" المختص بأعمال الشركات والمؤسسات في تركيا.

وبحسب التقارير التركية، فإن قيمة الصفقة 4 ملايين يورو سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، بالإضافة إلى نسبة 10% يحصل عليها النادي الإنجليزي حال بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر مستقبلاً.

ووقع تريزيجيه على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات، ويبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو، ويزيد بنسبة 5٪ سنوياً.

وكان تريزيجيه لعب في الموسم الماضي بصفوف نادي إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة من أستون فيلا، وظهر بشكل جيد في النصف الثاني تحديداً من الموسم، ولفت الأنظار له بشدة، حيث لعب 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، ليتم التعاقد معه من جانب بطل الدوري التركي النسخة الماضية.

وانتقل تريزيجيه لصفوف أستون فيلا قادماً من قاسم باشا التركي يوليو 2019، وشارك مع النادي الإنجليزي في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع خمسة أهداف أخرى.

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