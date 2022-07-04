بعد طلبه الرحيل.. رونالدو يغيب عن تدريبات مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت تدريبات مانشستر يونايتد التي انطلقت استعدادا للموسم الجديد، غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الإنجليزي.

وعاد مانشستر يونايتد لاستئناف تدريباته التحضيرية، صباح اليوم الإثنين، من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن كريستيانو رونالدو غاب عن الحضور إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد التي انطلقت صباح اليوم.

وأكد كريستيانو رونالدو غيابه أن غيابه عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد جاء لأسباب عائلية، وهو ما تقبله مانشستر يونايتد.

وسبق وأبدى رونالدو رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم إبرام النادي الإنجليزي أي صفقات تدعيمية حتى الآن، على الرغم من الوعد الذي حصل عليه رونالدو من إدارة النادي بتدعيم الفريق بشكل قوي استعدادا للموسم الجديد.

وترفض إدارة مانشستر يونايتد رحيل رونالدو الذي يرتبط مع الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى صيف 2023، وتصر على استمراره وعدم بيعه.

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