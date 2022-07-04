15 الجاري آخر موعد لطلب استضافة كأس آسيا

المصدر: (متابعة - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد فترة التقدم لاستضافة كأس آسيا 2023، إلى 15 الجاري، بعد انتهاء الموعد السابق لتلقي طلبات الاستضافة 30 يونيو الماضي، من دون تقدم أحد.

وكانت الصين اعتذرت عن عدم الاستضافة، ووجه الاتحاد الآسيوي دعوة إلى الاتحادات الأعضاء لاستضافة البطولة. وتؤكد المؤشرات عدم تقدم أي من دول شرق القارة بطلب الاستضافة، رغم الاهتمام الكوري بالاستفسار عن متطلبات الاستضافة، ولكن لم يقدَّم طلب رسمي بتنظيم البطولة. وتشير متابعات «البيان» إلى أنه في حالة عدم تقدم أي دولة من شرق القارة بطلب للاستضافة سيقوم المكتب التنفيذي بإسناد التنظيم إلى قطر، لتكون بروفة أخيرة لمونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز