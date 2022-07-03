أنس جابر تبلغ ربع نهائي ويمبلدون بأداء بطولي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سطعت نجمة التنس، التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا من جديد في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم، ببلوغها منافسات ربع النهائي، مساء اليوم، على حساب البلجيكية أليسي ميرتينز، المصنفة 31، بعدما تفوّقت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و 6-4.

واحتاجت أنس جابر، التي بلغت ربع نهائي البطولة العام الماضي، إلى ساعة واحدة و48 دقيقة لتخطي عقبة اللاعبة البلجيكية في مباراة من الوزن الثقيل، امتدت مجموعتها الأولى 62 دقيقة وحسمتها أنس (7-6) بفضل شوط كسر التعادل 11-9، كما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية وسيطر عليها التعادل إلا أن أنس تمكنت من انتزاع نتيجتها بأداء بطولي (6-4).

وضربت النجمة العربية موعدا في ربع النهائي مع التشيكية ماري بوسكوفا المصنفة 66 عالميا، التي تبلغ منافسات هذا الدور للمرة الأولى في البطولات الكبرى، وذلك بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 7-5 و6-2.

وتعد أُنس، التي وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي مع انطلاق البطولة وهو الأفضل في مسيرتها، واحدة من أبرز المرشحات للقب بعد فوزها بلقب برلين على العشب الشهر الماضي.

و حققت الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالمياً المفاجأة بإقصائها اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس السابقة، بالفوز عليها 5-7 و7-5 و7-5، لتواجه في ربع النهائي ويمبلدون مواطنتها جولي نيمير الفائزة على البريطانية هيذر واتسون بنتيجة 6-2 و6-4.

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