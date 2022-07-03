أتليتيكو منيرو البرازيلي يتخطى جوفينتود وينتظر ساو باولو

المصدر: برازيليا - البيان

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ضمن مباريات الجولة 15 في الدوري البرازيلي، نجح فريق أتليتيكو منيرو، في تخطي عقبة مضيفه جوفينتود، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس، على ملعب ألفريدو جاكوني، بهذه النتيجة يرفع أتلتيكو منيرو رصيده إلى 27 نقطة، متصدراً مجموعته، قبل اللقاء القوي في الجولة 16 الأحد المقبل أمام ضيفه فريق ساو باولو، على أرض ملعب مينيراو.

حظيت المباراة بفرص قليلة في الشوط الأول، جاءت الأولى أتليتيكو منيرو في أول دقيقة من عمر اللقاء، عندما لعب اللاعب كاليب عرضية من الجهة اليمنى، لتصل إلى ساشا، ويسددها تجاه المرمى، قبل أن يتصدى لها الحارس سيزار.

جاء الهدف الأول لأتليتيكو منيرو في الدقيقة 26، عندما تلقى أديمير تمريرة رائعة من إيغور داخل منطقة جزاء جوفينتود، ليقوم مدافع الفريق ويليام ماثيوس بدفع أديمير، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، قام هالك بتسديدها داخل المرمى، معلناً تقدم فريقه.

في الشوط الثاني، أجرى أتليتيكو منيرو تبديلاً، حيث شارك اوتافيو بدلاً من أديمير، وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، تلقى ساشا تمريرة من هالك في منطقة الجزاء، حيث قام الحارس سيزار بالتصدي للكرة، بعدها بعشر دقائق، تقدم هالك من الناحية اليسرى، وقام بتمريرة عرضية إلى التشيلي فارجس، حيث مررها بشكل صحيح إلى زميله ساشا في مواجهة مرمى جوفينتود، والذي سددها مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61، في الدقيقة 70، تصدى إيفرسون حارس منيرو بشكل جيد، لتسديدة مورايس مهاجم جوفينتود.

في الدقيقة 80، في محاولة جديدة من خارج المنطقة، سيطر مورايس على الكرة، وسددها قوية، ليسجل جوفينتود الهدف الوحيد في المباراة، بعدها واصل أتليتكو مينيرو الاحتفاظ بالكرة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، ليحقق ثلاث نقاط مهمة أخرى في بطولة الدوري البرازيلي.

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