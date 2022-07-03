من أجل شاكيرا.. بيكيه حاول تغيير موعد مباراة للمنتخب الإسباني

المصدر: البيان

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واصلت صحيفة El Confidencial الإسبانية استعراض تسريبات لاعبي الكرة الإسبانية، وجاء الدور هذه المرة على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، الذي حاول تأجيل مباراة لمنتخب بلاده إسبانيا من أجل صديقته السابقة المطربة العالمية شاكيرا.

ويأتي ذلك بعد التسريب الذي نشرته الصحيفة، وهو محادثة بين سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق، ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، يطالبه فيه بمساعدته على الفوز بالكرة الذهبية.

وقال بيكيه في التسريب لرئيس الاتحاد: “علينا التحدث عن أمر مهم للغاية بالنسبة لي، أريد أن تقدم لي خدمة بطريقة ما أو بأخرى”.

وأضاف: “هناك مباراة بين إسبانيا ورومانيا يوم الإثنين 18 نوفمبر على ملعب واندا، وهو اليوم الذي ينطلق فيه كأس ديفيز للتنس في مدريد، وستقيم شاكيرا حفل الافتتاح وسنقدم عرضا مذهلا، وبعد الظهر ستكون هناك مباريات”.

وتابع: “نحن ندمر بعضنا البعض، لا أعلم هل يمكن نقل المباراة ليوم الأحد، سيكون ذلك مثاليا، أعرف بأنك لم تبدأ بيع التذاكر، وبالتالي سيكون من الممكن تغيير الموعد”.

وكان رد روبياليس عليه: “حسنا سنرى ما إذا كان ذلك ممكنا، سنحاول”.

وأقيمت المباراة يوم الإثنين كما كان مخططا لها، وفازت إسبانيا (5-0)، ولم يتواجد بيكيه في قائمة الماتادور.

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