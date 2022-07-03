صلاح.. الأعلى إنجليزياً والرابع عالمياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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جاء إعلان المصري محمد صلاح تجديد تعاقده مع «الريدز» حتى 2025، مقابل 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، ليصبح أفضل لاعب يحصل على أعلى أجر في تاريخ ليفربول، ويأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم، بعد المتصدر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وزميليه ليونيل ميسي الوصيف، ونيمار صاحب المركز الثالث، فيما يتقاسم المركز الخامس كريستيانو رونالدو، و كيفن دي بروين.

بعد إعلان التعاقد مع ليفربول نجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه، البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في البريميرليغ، وبعد أشهر من التكهنات حول مستقبل «مو»، أعلن ليفربول موافقته على عقد جديد، ليبقى صلاح في أنفيلد حتى عام 2025.

وراتب صلاح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري واحداً من أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم، والأعلى دخلاً في الدوري الممتاز، متفوقاً على الأجر الذي يتلقاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل صلاح (30 عاماً) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الثاني يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألفاً في الأسبوع، من باريس سان جرمان أيضا، ليلحقه بالمركز الثالث زميله بالنادي الفرنسي، نيمار، براتب 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الرابع صلاح، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ومانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بدخل 385 ألف جنيه في الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فور الإعلان عن التجديد مع «مو صلاح»، تسابقت الصحف الإنجليزية، في نشر تقارير صحافية عن أسرار وخفايا مفاوضات اللحظات الأخيرة، والتي أدت في النهاية إلى تجديد التعاقد، بعد أسابيع قليلة من رحيل السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ الألماني.

كما تحدثت عن تفاصيل العقد الجديد، وأثارت تساؤلات ومخاوف حول مستقبل «مو صلاح» مع «الريدز» إذا لم يحافظ على مستواه نفسه في المواسم الأخيرة، وأكدت أن النجم المصري أصبح الأعلى أجراً في إنجلترا إذا كان سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في ظل عدم وجود أي تأكيدات رسمية من قبل ليفربول عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

درب النجوم

تقول صحيفة «ذا ميرور»، بالنسبة للعين غير المدربة، بدا مستقبل صلاح غير مؤكد مع «الريدز» حتى 10 دقائق قبل أن يوقع عقده الجديد، مشيرة إلى دور المهاجم المصري البارز مع «الريدز»، ومساعدته في تحقيق العديد من الألقاب في الموسمين الأخيرين.

وأوضحت الصحيفة، أن قلق جماهير ليفربول من رحيل نجمها المفضل، زاد بعد رحيل ماني، وأكدت أن صفقة انتقال النجم السنغالي إلى البايرن، ربما زادت من الضغط على إدارة ليفربول، للتجديد مع صلاح، والذي سار على درب العديد من نجوم الكرة في الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه، وفرت المال اللازم للتجديد مع النجم المصري.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان هناك الكثير من النجوم قريبين من الرحيل عن أنديتهم، ولكن في اللحظة الأخيرة قرروا البقاء، وأقربهم الفرنسي كيليان مبابي، والذي كان على بعد أسابيع فقط من أن يصبح مجانياً، عندما وافق على البقاء في باريس سان جيرمان.

وبينت «ذا ميرور»، أن المفاوضات تبقى في جميع الأحوال، مالية بين اللاعبين والأندية، وأن المال لا يمثل مشكلة بالنسبة لباريس سان جيرمان مقارنة بليفربول، وأكدت أن صلاح يستحق ما طلبه من تعديلات مالية، وسيكون عليه في المواسم المقبلة، تأكيد أنه كان يستحق بالفعل ما يحصل عليه من النادي الإنجليزي العريق.

وسردت الصحيفة قصة مسعود أوزيل، عندما كان صفقة جديدة، مما جعله صاحب أعلى دخل في النادي، ولكنه لم يستطع الحفاظ على مستواه، وحمل ميزانية أرسنال، الكثير من المال، قبل أن ينجح النادي الإنجليزي في إنهاء عقده بأقل أضرار مالية ممكنة.

رحلة سياحية

وكشفت صحيفة «ديلي ميل»، عن قيام وفد من نادي ليفربول بقيادة المدير الرياضي الجديد جوليان وارد، إلى ميكونوس حيث يقضي صلاح عطلة على الشواطئ اليونانية، بعد رحلات سياحية قصيرة قضاها بين مصر ودبي، وذلك لاستكمال التفاصيل الدقيقة للعقد، وتوقيع التجديد.

وأكدت الصحيفة أن العقد الجديد تم التشديد فيه على أن الرقم الرئيسي يعتمد على مكافآت النجاح والمظهر، وهو ما وافق عليه صلاح، ليكون الاتفاق على صفقة تعتمد على المكافأة على أساس الأداء، وذلك بعدما أبدى النجم المصري رغبته في البقاء مع «الريدز»، وأصر على استكمال عقده حتى نهايته عام 2023، على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار صلاح بالبقاء، يوفر الدعم للعمود الفقري لمستقبل النادي، إلى جانب النجوم الكبار أمثال ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان ديك، آندي روبرتسون وأليسون.

وقامت الصحيفة بنشر مقارنة بين رواتب النجوم في العالم، بعد تجديد صلاح، مؤكدة أنه بات أعلى النجوم أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز بحصوله على 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، وهو ما كان يطلبه اللاعب في مفاوضات مع «الريدز»، وبفارق ضئيل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين اللذين يحصلان على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وإرلينج هالاند، والذي انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 375 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهو الأجر نفسه الذي يحصل عليه حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

ولكن راتب صلاح يتضاءل كثيراً أمام نجوم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار، إذ يحصل نيمار على 606 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً، وميسي على 960 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومبابي على مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما أشارت الصحيفة إلى منشور سابق لـ«إيموجي» ضاحك لوكيل صلاح رامي عباس عيسى، على وسائل التواصل الاجتماعي، ورد عليه كاراغر بـ «إيموجي» آخر غاضباً. وأوضحت الصحيفة أن كاراغر كتب في وقت سابق: «يحب كل فريق «ريدز» عميلك، وإذا كان سيغادر الصيف المقبل، فإننا نتمنى له التوفيق، ونقول شكراً جزيلاً لك، لكن يمكننا الاستغناء عن هذه الهراء الخفي لمدة 12 شهراً المقبلة «مو صلاح» لديك كلمة».

وأكدت أن كاراغر يدعي الآن أن تغريدته الأولية كانت خدعة لخداع الجماهير، وقال وهو يشير إلى صلاح ووكيل أعماله في تغريدة متابعة له: «لقد خدعناهم جميعاً»، فيما لم يصدق مشجعو ليفربول مزاعم كاراغر، وأصروا على أنه ليس لديه أدنى فكرة عن الصفقة الجديدة.

التفكير بالبيع

أما صحيفة «ذا صن»، فكشفت أن مالكي نادي ليفربول، كانوا يفكرون في بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بدلاً من خسارته مقابل لا شيء عندما ينتهي عقده الصيف المقبل، ولكنهم تراجعوا عن القرار بعد رحيل ماني، ليبقوا على النجم المصري الذي سجل 156 هدفاً في 254 مباراة مع ليفربول منذ وصوله في عام 2017، والذي طالما كانت رغبته البقاء في ميرسيسايد، بعدما أصبح رمزاً منذ انضمامه من روما في عام 2017.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يعتبر أحد أفضل الصفقات التي قام بها ليفربول على الإطلاق، وهو من بين أفضل 10 هدافين في تاريخ «الريدز»، ونشرت تصريحاً لأسطورة ليفربول جيمي كاراغر، أكدت خلاله أن حديثه على تويتر مع وكيل محمد صلاح كان مخططاً له مسبقاً، للإعلان بعد فترة وجيزة عن صفقة.

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