محمد صلاح يتصدر هجوم التشكيل المثالي لأغلى لاعبي العالم

المصدر: البيان

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تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هجوم التشكيل المثالي لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وفقا للتحديثات الأخيرة للقيمة التسويقية اللاعبين التي شهدت عدة تغييرات سواء بارتفاع أسعار بعض اللاعبين وانخفاض البعض الآخر.

وبلغت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 90 مليون يورو، طبقاً للتقرير الصادر مؤخرا من موقع "ترانسفير ماركت" العالمي وفقا لليوم السابع، حيث حافظ على تصدره قائمة أغلى اللاعبين فى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا ليفربول، كما ظل اللاعب الأغلى في مركز الجناح الأيمن في العالم.

وجاء محمد صلاح على رأس هجوم التشكيل المثالي الأغلى في العالم والذي ضم 11 لاعباً تقترب قيمتهم التسويقية من حاجز المليار يورو، حيث تصل تحديدا لـ960 مليون يورو.

وجاء تشكيل أغلى اللاعبين في العالم من ناحية القيمة التسويقية كالتالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا (ريال مدريد) - 60 مليون يورو

خط الدفاع:

روبن دياز (مانشستر سيتي) 75 مليون يورو

ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) 70 مليون يورو

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) 80 مليون يورو

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) 70 مليون يورو

خط الوسط:

كيفن دى بروين (مانشستر سيتي) 85 مليون يورو

فيل فودين (مانشستر سيتى) 90 مليون يورو

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) 80 مليون يورو

خط الهجوم:

محمد صلاح (ليفربول) 90 مليون يورو

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 100 مليون يورو

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 160 مليون يورو

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