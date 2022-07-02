"ديلي ميل": محمد صلاح يتفوق على رونالدو ودي بروين ويحتل المركز الرابع عالمياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح سيحصل على راتب أسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني بعد تجديد عقده مع ليفربول، ليصبح بذلك الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي، ويرتقي إلى المركز الرابع عالميا.

وبذلك يتفوق النجم المصري على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي واللذين يبلغ راتب كل منهما 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وفيما يلي ترتيب أعلى رواتب لاعبي كرة القدم في العالم:

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 960 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 606 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا.

المصري محمد صلاح (ليفربول): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة من برشلونة): 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي تعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، قادمًا من روما الإيطالي 2017.

لعب الدولي المصري 51 مباراة مع الريدز الموسم الماضي، حيث رفع كأس الإمارات وكأس كاراباو في ويمبلي، بينما احتل فريقه بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتوج بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به ريال مدريد.

سجل محمد صلاح 31 هدفا في جميع المسابقات، وانتقل إلى المركز التاسع في قائمة أكثر لاعبين تسجيلًا للأهداف على الإطلاق لليفربول، وسجل أيضا 15 تمريرة حاسمة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح 23 هدفًا، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

كما تم اختيار محمد صلاح أفضل صانع ألعاب في البريميرليج حيث ساهم بـ13 تمريرة حاسمة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز