بعد تجديد عقده مع ليفربول..محمد صلاح يتفوق على ساديو ماني

المصدر: البيان

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تفوق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على زميله السابق ساديو ماني الذي اختار الرحيل إلى فريق بايرن ميونخ.

فبعد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى عام 2025، بات يتحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، في المقابل، سيحصل ساديو ماني مع فريقه الجديد على 250 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع ليتفوق عليه النجم المصري بفارق يبلغ 150 ألف جنيه استرليني حيث يعد راتب محمد صلاح بعد الزيادة الأخيرة الأعلى في "الريدز" وكذلك الأعلى على صعيد القارة السمراء.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي تعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، قادمًا من روما الإيطالي 2017.

لعب الدولي المصري 51 مباراة مع الريدز الموسم الماضي، حيث رفع كأس الإمارات وكأس كاراباو في ويمبلي، بينما احتل فريقه بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتوج بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به ريال مدريد.

سجل محمد صلاح 31 هدفا في جميع المسابقات، وانتقل إلى المركز التاسع في قائمة أكثر لاعبين تسجيلًا للأهداف على الإطلاق لليفربول، وسجل أيضا 15 تمريرة حاسمة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح 23 هدفًا، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

كما تم اختيار محمد صلاح أفضل صانع ألعاب في البريميرليج حيث ساهم بـ13 تمريرة حاسمة.

وبشأن الترتيب المتعلق برواتب الأغلى في إفريقيا يتصدر محمد صلاح جدول الترتيب:

المصري محمد صلاح ليفربول 400 ألف إسترليني

السنغالي ساديو ماني بايرن ميونخ 250 ألف إسترليني

الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي 200 ألف إسترليني

الغاني توماس بارتي أرسنال 200 ألف جنيه إسترليني

الغاني أندريه آيو السد القطري 180 ألف إسترليني

المغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان 176 ألف إسترليني

الايفواري نيكولاس بيبي أرسنال براتب 140 ألف إسترليني

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