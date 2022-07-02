محمد صلاح يحتفل مع وكيل أعماله بتجديد العقد مع ليفربول

المصدر: البيان

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حرص النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ووكيل أعماله رامي عباس على الاحتفال بتجديد عقد النجم المصري أمس مع فريقه الإنجليزي حتى عام 2025، حيث نشر محمد صلاح على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة تجمعه بوكيل أعماله رامي عباس وقد أمسك بقميص فريق ليفربول فرحا بتجديد العقد.

وأعلن ليفربول أمس تجديد عقد النجم المصري لمدة 3 سنوات أخرى، و سيحصل على راتب أسبوعي يُقدّر بـ 350 ألف جنيه إسترليني.

وعبر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا تحمسه لحصد العديد من الألقاب.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أشعر بشعور رائع، ومتحمس للفوز بالألقاب، إنه يوم سعيد للجميع"

وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شئ يتم لذا نحتاج فقط إلى التركيز على فيما هو قادم"

وواصل: "أعتقد أنه يُمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية تقدم الفريق بشكل تصاعدي، فكنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب خلال الموسم الماضي، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين"

وختم حديثه قائلا: "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شئ، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شئ مرة أخرى".

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات الى حائط مسدود، اعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان يلتزم ما اذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول اجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الاوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو

وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

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