فرحا بتمديد عقد صلاح.. «العيد عيدان هذا الشهر» في ليفربول

المصدر: دبي-عماد الدين إبراهيم

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احتفى الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على تويتر «بالعربي» بالنجم المصري محمد صلاح بعد الإعلان عن تمديد عقده مع الريدز حتى 2025 بعدد من التغريدات المميزة منها واحدة يصف فيها «العيد عيدان هذا الشهر».

وفي واحدة ثانية ينشر صور النجم المصري، وهو يرتدي قميص ليفربول بالرقم 11 ويعلق عليها «قميص الريدز دائماً ما يليق بك يا صلاح»

وفي تغريدة ثالثة يصف الحساب السنوات التي قضاها النجم المصري في نادي ليفربول كأنها ثواني مرت وعدت بسرعة «سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت» و«أعوام للملك المصري مع الريدز والبقية تأتي».

وكان نادي ليفربول الإنجليزي تعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، قادمًا من روما الإيطالي 2017.

لعب الدولي المصري 51 مباراة مع الريدز الموسم الماضي، حيث رفع كأس الإمارات وكأس كاراباو في ويمبلي، بينما احتل فريقه بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتوج بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به ريال مدريد.

سجل محمد صلاح 31 هدفا في جميع المسابقات، وانتقل إلى المركز التاسع في قائمة أكثر لاعبين تسجيلًا للأهداف على الإطلاق لليفربول، وسجل أيضا 15 تمريرة حاسمة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح 23 هدفًا، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

كما تم اختيار محمد صلاح أفضل صانع ألعاب في البريميرليج حيث ساهم بـ13 تمريرة حاسمة.

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