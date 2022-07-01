أول تعليق لمحمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017.

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، قال صلاح لموقع ليفربول: "أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع".

وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية".

وتابع صلاح الذي توج مع ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

ورأى صلاح أن ليفربول "في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات".

وأردف: "لدينا تعاقدات جديدة أيضا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى".

ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: "رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب".

وأكمل: "كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معا".

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.

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