هبوط القيمة السوقية للدوري الياباني

المصدر: وام

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وسط موجة من التراجع في القيمة السوقية للعديد من لاعبي الدوري الياباني خاصة النجوم الكبار المنتقلين من أوروبا، شهدت القيمة السوقية للدوري تراجعا ملحوظا في القيمة السوقية في أحدث تقييم أصدره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الياباني بنسبة 5.6 % /من 296.11 إلى 279.48 مليون يورو.

ومن بين 18 فريقا تتنافس في المسابقة، شمل التراجع 15 فريقا فيما ارتفعت القيمة السوقية لثلاثة فرق فحسب وهي فرق يوكوهاما إف مارينوس /المملوك لمجموعة سيتي جروب/ وكاشيوا ريسول وساجان توسو.

وكان فيسيل كوبي أكبر الخاسرين في التقييم الجديد حيث تراجعت قيمته السوقية من 24.05 إلى 20.33 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 15.5 % في ظل تراجع القيمة السوقية لأكثر من لاعب كبير بالفريق مثل الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وبهذا، فقد فيسيل كوبي موقعه في صدارة الفرق اليابانية الأعلى قيمة سوقية حيث تقدم عليه أوراوا ريد دياموندز رغم تراجع قيمته السوقية أيضا من 23.05 إلى 21.05 مليون يورو بنسبة 8.7 % .

وساهم النجوم المنتقلون من الدوريات الأوروبية إلى الدوري الياباني بشكل كبير في هذا التراجع بالقيمة السوقية لفريق فيسيل كوبي حيث تراجعت قيمة المهاجم الياباني يوشينوري موتو النجم السابق لنيوكاسل الإنجليزي من 3.5 إلى 3.2 مليون يورو بعدما سجل اللاعب 3 أهداف فقط في 12 مباراة بالدوري الياباني. كما تراجعت قيمة النجم الإسباني الكبير إنييستا من 1.8 إلى 1.5 مليون يورو.

وساهمت نتائج الفريق في الموسم الحالي في هذا التراجع خلال التقييم الجديد حيث حقق فيسيل كوبي انتصارين فقط في 18 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن ليقبع في المركز الأخير برغم فوزه بالمركز الثالث في المسابقة خلال الموسم الماضي.

وبخلاف لاعبي فيسيل كوبي، تراجعت القيمة السوقية للاعب الياباني هيروكي ساكاي /32 عاما/ مدافع مارسيليا الفرنسي سابقا ولاعب أوراوا ريد دياموندز للتقييم الثاني على التوالي لتهبط إلى 2.5 مليون يورو رغم أنها كانت 4 ملايين يورو لدى انتقاله إلى فريقه الحالي في صيف 2021 بعد 9 مواسم في أوروبا.

وبرغم هذا التراجع، حافظ ساكاي على موقعه في صدارة أعلى لاعبي الدوري الياباني من حيث القيمة السوقية خاصة وأن 3 لاعبين فقط لم تتراجع قيمتهم السوقية من بين أول 15 مركزا في القائمة.

الجدير بالذكر أن اللاعب هيروكي إتو، الذي تبلغ قيمته السوقية 4.5 مليون يورو لعب لفريق جوبيلو إيواتا منذ يوليو 2021 على سبيل الإعارة من شتوتجارت الألماني كما انتهت إعارته للفريق الياباني أمس الخميس ليعود إلى فريقه الألماني.

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