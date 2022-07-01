نجم ليفربول السابق ينتقد تصرفات وكيل محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقد نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، تصرفات رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول.

وكان رامي عباس أثار الجدل خلال الساعات الماضيى بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اكتفى خلالها بوضع "إيموجي" ساخر، وهو الأمر الذي ربطه البعض بموقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول.

ورد كاراغر على تغريدة وكيل صلاح، قائلاً: "كل مشجعي ليفربول يحبون محمد صلاح، إذا كان سيغادر الصيف المقبل، فنحن نتمنى له التوفيق، ونقول له شكراً جزيلاً، لكن يُمكنك الاستغناء عن هذا الهراء الخفي لمدة 12 شهراً مقبل".

ووجه كاراغر رسالة لمحمد صلاح، حيث كتب له: "قل كلمتك"، في إشارة إلى مطالبة صلاح بالرد على تغريدات وكيله أو إيقافه عن نشر هذه التغريدات التي تثير الجدل.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث ينتهي بشكل رسمي يونيو 2023، ومازالت المفاوضات معقدة بين الطرفين حول إمكانية تمديد العقد لفترة جديدة، وذلك بسبب رغبة صلاح في الحصول على 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الريدز، لعدم رغبتها في المساس بهيكل الأجور.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يشعل فيها رامي عباس مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه فعلها من قبل عدة مرات كان آخرها بعد تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل نهاية الموسم الماضي، بعدما علق المدرب الألماني على ملف تجديد عقد صلاح مؤكداً أن الريدز فعل ما عليه من ناحية المفاوضات مع اللاعب، وهو ما رد عليه عباس بإيموجي ساخراً أيضاً.

ويترقب أكثر من نادي أوروبي موقف صلاح مع ليفربول، تمهيداً لحسم موقفهم النهائي من ضمه.

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