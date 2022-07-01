مالديني يجدد تعاقده مع ميلان

المصدر: وام

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بالتزامن مع البداية الرسمية لسوق انتقالات اللاعبين في إيطاليا، أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم عن تجديد عقده مع النادي لعامين آخرين ، مع إمكانية التمديد لعام آخر ، ليواصل العمل على إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين نخبة الفرق الأوروبية.

ويحمل مالديني، الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ54، على عاتقه مهمة إعادة ميلان إلى القمة مثلما كان قبل سنوات طويلة.

وبدأ مالديني خطواته على هذا الطريق قبل سنوات قليلة، وأثمرت خطته بعد 3 سنوات قضاها في منصب المدير الرياضي حيث توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي ليكون الأول له منذ 11 عاما.

ولعب مالديني وفريدريك ماسارا مدير الكرة، والذي يعتبر الساعد الأيمن لمالديني في خطة إعادة بناء الفريق، دورا بارزا في هذه العملية حيث ساهم مالديني بالقدر الأكبر في استقدام أبرز المواهب التي ساعدت ميلان على استعادة لقب الدوري رغم المنافسة القوية من جاره ومنافسه انتر ميلان.

وساهم مالديني بشكل كبير في التعاقد مع لاعبين مثل البرتغالي رافاييل لياو الذي توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو علما بأن اللاعبين تصدرا قائمة هدافي ميلان في الموسم الماضي برصيد 11 هدفا لكل منهما.

كما ضم مالديني حارس المرمى الفرنسي مايك ماينان الذي نجح في تعويض الفريق عن رحيل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبالفعل، حقق ماينان النجاح مع الفريق وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وقال مالديني بعد الإعلان عن تمديد عقده: "جددنا العقد. أشعر بالسعادة حتى وإن لم تروا هذا. وصلنا متأخرا بعض الشيء. ولكننا وصلنا في وقت سمح ببناء مشروع لانتصارات مستقبلية".

يسعى مالديني، الذي يعتبر "مهندس" عودة ميلان، إلى مواصلة خطته الاستراتيجية حيث كشفت تقارير إعلامية في إيطاليا وإسبانيا عن الأهداف الجديدة لمالديني في سوق انتقالات اللاعبين.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ماركو أسينسيو والمغربي حكيم زياش على رأس قائمة النجوم الذين يسعى مالديني للتعاقد معهم ، وأوضحت أن إبرام أي من هذه الصفقات يبدو أمرا صعبا ، ولكن مالديني لا يعرف المستحيل.

ووصل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي إلى ميلانو قبل أيام لاستكمال إجراءات انتقاله إلى ميلان بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وبرغم انتهاء عقد ديبالا مع يوفنتوس، ستصطدم محاولات مالديني لضم اللاعب بالجهود المكثفة من انتر ميلان لخطف اللاعب.

ويبدو الوضع مختلفا فيما يتعلق بضم أي من أسينسيو وزياش؛ حيث يرتبط الأمر بميزانية ميلان طبقا لما أكدته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" في ظل ارتباط كل من اللاعبين بعقد مع ناديه وإن كان موقف زياش أقل صعوبة من نظيره بالنسبة لأسينسيو.

ويعلن مالديني التحدي ويرفض الاستسلام للصعوبات في سوق الانتقالات هذا الصيف خالصة وأنه يعتبر أسينسيو بمثابة "الجائزة الكبرى" وأنه الصفقة الأبرز التي يجب أن يبرمها الفريق ، ومن ثم سيبدأ العمل عليها بقوة بعد تجديد عقده مع ميلان.

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