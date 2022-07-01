من جديد.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد الكولومبي رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لإثارة الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى موسم واحد في عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث ينتهي بشكل رسمي يونيو 2023، ومازالت المفاوضات معقدة بين الطرفين حول إمكانية تمديد العقد لفترة جديدة، وذلك بسبب رغبة صلاح في الحصول على 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الريدز، لعدم رغبتها في المساس بهيكل الأجور.

وخرج رامي عباس بتغريدة غريبة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اكتفى خلالها بوضع "إيموجي" ساخر.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يشعل فيها رامي عباس مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه فعلها من قبل عدة مرات كان آخرها بعد تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل نهاية الموسم الماضي، بعدما علق المدرب الألماني على ملف تجديد عقد صلاح مؤكداً أن الريدز فعل ما عليه من ناحية المفاوضات مع اللاعب، وهو ما رد عليه عباس بإيموجي ساخراً أيضاً.

ويترقب أكثر من نادي أوروبي موقف صلاح مع ليفربول، تمهيداً لحسم موقفهم النهائي من ضمه.

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