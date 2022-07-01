للمرة الثالثة.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، إقامة مباراة السوبر بين ميلان (حامل لقب الدوري الإيطالي) وانتر (بطل كأس إيطاليا)، بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء 18 يناير 2023.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي، أنه سيتم تحديد موعد بدء المباراة بين ميلان وانتر ميلان، بالاتفاق مع المنظمين المحليين في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها السعودية بطولة السوبر الإيطالي، بعد أن وقعت اتفاقا في وقت سابق مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة ثلاث نسخ من أصل خمس على أرض المملكة.



وكانت المرة الأولى التي استضافت فيها السعودية بطولة السوبر الإيطالي عام 2018 في مدينة جدة، وجمعت المباراة وقتها بين ميلان ويوفنتوس، وحسمها الأخير بهدف دون رد، بينما أقيمت المرة الثانية عام 2019 بالعاصمة الرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، وحسمها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأقيمت نسخة 2020 من بطولة السوبر الإيطالي في مدينة ريدجو إميليا الإيطالية، بدون حضور جماهيري بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فيما أقيمت نسخة 2021 في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويعتبر نادي يوفنتوس هو أكثر المتوجين بلقب السوبر الإيطالي، بواقع 9 مرات يليه ميلان 7 مرات، ثم انتر 6 مرات، ولاتسيو 5 مرات.

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