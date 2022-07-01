أفضل 100 لاعب في العالم.. بنزيما في الصدارة وصلاح رابعاً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، استطلاعا لاختيار أفضل 100 لاعب في العالم، موسم 2022/2021.

وقامت الصحيفة بتشكيل لجنة تحكيم تضم أكثر من 70 خبيراً دولياً من صحفيين ومحليين أداء من جميع أنحاء العالم لإجراء عملية التصويت، وفقًا للإسهامات الفردية والجماعية لكل لاعب على مدار الموسم.

وتصدر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وجاء البلجيكي تيبو كورتوا حارس الميرنغي، وزميله البرازيلي فينسيوس جونيور في المركزين الثاني والثالث، ثم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الرابع، واحتل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الخامس.

وتفوق محمد صلاح على كل لاعبي الدوري الإنجليزي بما فيهم البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وكذلك على زميله السابق في صفوف ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف بايرن ميونخ، وينافسه على لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2022.

ويتنافس بنزيما وصلاح على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، حيث يأمل كل منهما بتحقيق الجائزة التي تعتبر بمثابة الحلم لهما.

وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفاً، أحرزها في 32 مباراة، فيما أحرز 15 هدفاً في بطولة دوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، حصد صلاح مع ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزي، وأفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي، وكذلك توج بجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل ممرر بالدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي.

وخاض محمد صلاح 51 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، سجل خلالها 31 هدفاً وصنع 16 هدفاً.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم ضمن قائمة الـ 100 لاعب، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، على النحو التالي:

كريم بنزيما (ريال مدريد)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

محمد صلاح (ليفربول)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

ساديو ماني (ليفربول)

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد المركز 21 في القائمة، بينما حل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في المركز 26، وزميليه نيمار دا سيلفا في المركز 57، والمغربي أشرف حكيمي في المركز 67، ومواطنه ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية في المركز 80.

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