«فيفا» يعتمد تقنية كشف التسلل الألية في كأس العالم 2022 (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسمياً، يعلن فيه اعتماد تقنية حكم الخط الآلي في مباريات كأس العالم 2022.

ويسعى الاتحاد الدولي لإدخال مهمة الإنسان الآلي في مباريات كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة بقطر، لأول مرة في التاريخ.

وأعلن "فيفا" إدخال تقنية حكم الخط الآلي في لقاءات مونديال قطر لمساعدة طاقم التحكيم في احتساب حالات التسلل.



وجاء بيان الاتحاد الدولي، كالتالي:

"يعلن فيفا أن تقنية التسلل شبه الآلية ستستخدم في كأس العالم قطر اعتبارا من 21 نوفمبر، مما يوفر أداة دعم لمسؤولي مباريات الفيديو والمسؤولين في الميدان لمساعدتهم على العمل بشكل أسرع وأكثر دقة، بعد الاستخدام الناجح لتقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018 بروسيا، وأعلن رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أن فيفا سيسعى جاهداً لتسخير الإمكانيات الكاملة للتكنولوجيا في كرة القدم وتعزيز الڤار، من خلال الجمع بين بيانات تتبع الأطراف والكرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوفر التقنية الجديدة تنبيهاً آلياً عن التسلل لمسؤولي الفيديو في المباراة داخل غرفة عمليات المتابعة كلما استقبل المهاجم الكرة وهو في موقف تسلل، وقبل إبلاغ الحكم على أرض الملعب، يقوم مسؤولو تقنية الفيديو بالتحقق من صحة القرار المقترح عن طريق التحقق يدوياً من نقطة الركلة المحددة تلقائياً وخط التسلل الذي تم إنشاؤه تلقائياً، والذي يعتمد على المواضع المحسوبة لأطراف اللاعبين، تحدث هذه العملية في غضون بضع ثوانٍ وتعني أنه يمكن اتخاذ قرارات التسلل بشكل أسرع وأكثر دقة، وبعد تأكيد القرار من قبل مسؤولي مباراة الفيديو والحكم في الملعب، يتم بعد ذلك إنشاء نفس نقاط البيانات الموضعية التي تم استخدامها لاتخاذ القرار في رسم متحرك ثلاثي الأبعاد يوضح بشكل مثالي موقع أطراف اللاعبين في الملعب لحظة لعب الكرة، هذه الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، التي ستظهر دائماً أفضل وجهات النظر الممكنة لحالة التسلل، سيتم عرضها بعد ذلك على الشاشات العملاقة في الملعب وستتاح أيضاً لشركاء البث في فيفا لإبلاغ جميع المشاهدين بأوضح طريقة ممكنة.

يذكر أن تجارب النظام الجديد التي استخدمت 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، أجريت بشكل ناجح في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، وبطولة كأس العرب التي أقيمت في أربعة من الملاعب الخاصة بالمونديال في قطر.

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