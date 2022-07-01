طفل ينهي مؤتمراً صحفياً لأغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي.. فيديو

المصدر: البيان

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خطف نجل لورنزو إنسيني، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق إف سي تورنتو، الأضواء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الكندي لتقديم اللاعب الدولي الإيطالي.

ووقع اللاعب البالغ 31 عاما عقدا مدته أربع سنوات مع النادي الكندي بقيمة 15 مليون دولار لكل موسم، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتوجه إنسيني جناح نابولي السابق، الأسبوع الماضي إلى تورنتو لتقديمه مع زوجته جيني وطفليه كارمين وكريستيان للصحافة.

وكان أفضل جزء من المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب جاء في النهاية، عندما أعلن المتحدث الإعلامي أنه سيكون هناك سؤال أخير، قبل أن يظهر فجأة أحد أبناء إنسيني إلى الميكروفون وقال: "أبي، أنا أحبك".

ابتسم إنسيني وصفق ووجه قبلة لطفله في لحظة رائعة لاقت ترحيبا بين الصحفيين.

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