الجزائري بلايلي يُتوّج بلقب أجمل هدف في الدوري الفرنسي.. فيديو

المصدر: البيان

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توج الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست الفرنسي أمس الخميس، بلقب أفضل هدف بالدوري الفرنسي.

وأعلن حساب الدوري الفرنسي على تويتر، عن تتويج هدف بلايلي أمام موناكو بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل يوسف بلايلي هدفا رائعا ضد نادي موناكو في الجولة 37 من الدوري الفرنسي بعد أن راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك.

وكتب حساب الليغ1: "كانت الجماهير عنيدة، يوسف بلايلي يتوّج بلقب هدف الموسم".

وختم حساب الليغ1:"نشكركم جميعًا على مشاركتكم القويّة في التصويت، موعدنا الموسم المقبل".

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