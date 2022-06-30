على رأسهم صلاح ومحرز.. «كاف» يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، التي ضمت الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والجزائري رياض محرز المحترف بصفوف مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي المحترف بفريق باريس سان جيرمان، والسنغالي ساديو ماني المنضم حديثاً لنادي بايرن ميونخ.

وضمت القائمة أيضاً محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ورباعي الأهلي المصري محمد الشناوي، ومحمد عبدالمنعم، والتونسي علي معلول، والمالي أليو ديانغ.

ويقيم الاتحاد الإفريقي حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2022 في المغرب، 21 يوليو المقبل.

وجاءت القائمة كاملة، على النحو الآتي:

محمد صلاح - ليفربول

نابي كيتا - ليفربول

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

رياض محرز - مانشستر سيتي

بيرتراند تراوري - أستون فيلا

محمد النني - أرسنال

فرانك كيسي - ميلان

أندري زامبو أنجيسا - نابولي

خاليدو كوليبالي - نابولي

إدوارد ميندي - تشيلسي

نامباليس ميندي - ليستر سيتي

إدموند تابسوبا - باير ليفركوزن

كارل توكو إكامبي - ليون

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

سيباستيان هالير - أياكس

موسى بارو - بولونيا

يوسف ماشانجاما - غانغون

هاماري تراوري - رين

إيف بيسوما - توتنهام هوتسبر

سفيان بوفال - أنجيه

ياسين بونو - إشبيلية

موسيس سيمون - نانت

ساليو سيس - نانسي

فينسنت أبوبكر - النصر السعودي

يحيى جبران - الوداد الرياضي

علي معلول – الأهلي

محمد عبدالمنعم - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

أليو ديانغ - الأهلي

بلاتي توريه - بيراميدز

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