"كاف" يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، اليوم الخميس، عن القوائم المرشحة لحصد جائزة الأفضل في القارة السمراء، حيث ضمت الأندية المرشحة كلا من: الأهلي "مصر"، الرجاء "المغرب"، أهلي طرابلس (ليبيا)، الاتحاد (ليبيا)، نهضة بركان (المغرب)، الوداد الرياضي (المغرب)، أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)، وفاق سطيف (الجزائر)، بترو أتليتيكو (أنجولا)، تي بي مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

بينما ضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء: كارلوس كيروش (مصر)، بيتسو موسيماني (الأهلي)، توم سانتفيت (جامبيا)، فلوران إبينج – نهضة بركان، وحيد خليلودزيتش (المغرب)، وليد الركراكي (الوداد الرياضي)، أليو سيسي (السنغال)، ماندلا نكيكازي ( أورلاندو بايرتس)، أمير عبده (جزر القمر).

كما كشف عن المنتخبات المُرشحة لجائزة الأفضل وضمت منتخبات: مصر، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، جامبيا، مالي، المغرب، السنغال وتونس.

وبالنسبة لأفضل لاعب شاب فإن المرشحين هم دانجو واتارا لاعب بوركينا فاسو وكريم كوناتي لاعب منتخب كوت ديفوار، وخيسوس أوونو لاعب غينيا الاستوائية، وجيمس جوميز لاعب جامبيا، وكمال الدين سليمانا، والبلال توري، لاعب مالي، وأكينكونمي آمو لاعب نيجريا وبابي مطر سار لاعب السنغال، وهانيبال مجبري لاعب تونس.

ومن المُنتظر أن يكشف كاف، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022 في احتفالية خاصة ستقام في الرباط بالمغرب يوم 21 من شهر يوليو المقبل.

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