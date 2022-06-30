«كاف» يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2022.

ومن المقرر أن يتم اختيار اللاعب الفائز، في حفل الجوائز الذي سيقام في المغرب 21 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة المعلنة من قبل الاتحاد الإفريقي، تواجد خمسة لاعبين من الأهلي المصري، هم محمد الشناوي، ومحمد شريف، والمالي أليو ديانغ، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والتونسي علي معلول، فيما تواجد ثلاثة لاعبين من فريق الوداد المغربي هم أشرف داري ويحيي جبران وزهير المترجي.

وجاءت القائمة كاملة، على النحو التالي:

رياض بن عياد - وفاق سطيف

تياغو أزولاو - بترو أتلتيكو

كريم كوناتي - أسيك ميموزا

علي معلول - الأهلي

أليو ديانغ - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

محمد شريف - الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

مورلاي سيلا - حوريا كوناكري

أشرف داري - الوداد

يحيي جبران - الوداد

زهير المترجي - الوداد

محسن متولي - الرجاء

إيسوفو دايو - نهضة بركان

يوسف الفالحي - نهضة بركان

فيكتوريان أديبايور - الحرس الوطني

بيتر شالوليلي - ماميلودي صنداونز

بانديلي شاندو- أورلاندو بايرتس

ثيمبينكوسي لورش - أورلاندو بايرتس

محمد علي بن رمضان - الترجي

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