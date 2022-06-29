«يد مارادونا» تبشر منتخب الأرجنتين قبل مونديال 2022 (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر المقبل، ليصبح أول مونديال يقام بالشرق الأوسط.

وتأمل جماهير منتخب الأرجنتين في تحقيق بطولة كأس العالم الغائبة عن راقصي التانغو منذ عام 1986، لسببين أولهما إهداء اللقب لمعشوقها الأول دييجو أرماندو مارادونا الذي توفى 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما بنوبة قلبية، والسبب الثاني أن المونديال المقبل سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي من أجل التتويج باللقب الأغلى قبل اعتزاله كرة القدم.

وترتبط الجماهير الأرجنتينية بمارادونا بطريقة غير عادية، الأمر الذي دفع بعض الجهات المسؤولة في الأرجنتين لاقتراح وضع صورته على أوراق نقدية جديدة تكريماً له بعد وفاته.

وتربط جماهير الأرجنتين كل شيء في البلاد بمارادونا حتى أبسط الأشياء، الأمر الذي دفعهم للاعتقاد بأن بطولة كأس العالم المقبلة ستكون من نصيب الأرجنتين، بفضل إحدى الصور القديمة التي يظهر فيها مارادونا حاملاً للكأس الغالي بعد تتويج التانغو باللقب عام 86.

وتصادف محاذاة يد مارادونا الأخرى لعلم دولة قطر (البلد المستضيفة للمونديال المقبل) الموجود في الخلفية، الأمر الذي جعل الجمهور الأرجنتيني متفائلاً بتحقيق منتخب بلاده للقب كأس العالم 2022، معتقدين إنها إشارة من الأسطورة الراحل مارادونا، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق المونديال.

وربطت الجماهير الأرجنتينية أيضاً يد مارادونا في الصورة (اليد اليسرى) بواقعة (يد الإله) الشهيرة، التي تمثلت في إحرازه هدفاً بيده في شباك منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 86 على ملعب أزتيكا ‏في مكسيكو عاصمة المكسيك، وخرج بعدها وصرح بأنها ليست يده التي أحرزت الهدف ولكنها يد الله.

ويعد منتخب الأرجنتين ضمن المنتخبات المرشحة بقوة لحصد بطولة كأس العالم 2022، بعدما استعاد بريقه مؤخراً وتوج ببطولتي كوبا أمريكا وبطولة النهائي الكبير (فيناليسيما 2022).

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