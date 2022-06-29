برشلونة يعرض 40 مليون يورو على بايرن من أجل التخلي عن ليفاندوفسكي

المصدر: أ ف ب

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رفع برشلونة الإسباني من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم من أجل التخلي عن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى 40 مليون يورو، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام عدة أبرزها صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه الى 35 مليوناً قبل أن يصل الآن الى 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن ابن الـ34 عاماً الفائز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021) حسب "بيلد".

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطاً بصفقات أخرى، بينها رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ الى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو، ما سيمنح النادي الكاتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع "ليفا".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جدد المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحميدجيتش التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل.

وقال صالحميدجيتش لـ"بيلد": "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيراً إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاماً الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها" خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي، مبرراً لاحقاً هذا الموقف برغبته في البحث عن "شغف إضافي في الحياة".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ما يعني أن بقاءه مع بايرن لموسم إضافي دون تجديد عقده سيجعله لاعباً حراً الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.

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